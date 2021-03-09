Петропавловск-Камчатский, , 11:26 — REGNUM На Камчатке в селе Таловка Пенжинского района из-за болезни педагогов COVID-19 на карантин закрыта школа. Всего в крае 205 школьников обучаются в дистанционном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Количестве детей, которые вынуждены обучаться дистанциооно сократилось — на прошлой неделе таких было 222 школьника.

«Сейчас мы можем говорить, что ситуация достаточно стабильна. Несмотря на небольшую численность детей в этом учебном заведении, учреждение полностью закрыто на карантин по коронавирусу», — пояснила зампред правительства Камчатки Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, с 4 марта резко увеличилось число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом — скончались 18 человек. Только за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три жителя края, за весь период пандемии — 136.