Красноярск, , 12:43 — REGNUM В торговом центре Красноярска полицейские жёстко задержали мужчину за то, что он зашёл в учреждение торговли без маски. Запись задержания появилась 5 марта в интернете.

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На видео посетитель ТЦ лежит на полу. Двое полицейских не дают ему встать и заламывают руки.

Очевидцы происшествия просят полицейских прекратить жестокие действия.

Комментарий по ситуации появился на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Оказалось, что инцидент произошёл 4 марта.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в торговом центре полицейские в ходе несения службы увидели мужчину и женщину без защитных масок.

«На неоднократные требования правоохранителей надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и назвать свои данные граждане не реагировали и попытались скрыться. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» к мужчине была применена физическая сила», — говорится в сообщении краевого ГУ МВД.

«Безмасочников» доставили в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы.

Также в ведомстве добавили, что мужчина во время задержания «оказал полицейским сопротивление и ударил сотрудников ППСП». По данному факту проводит проверку ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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