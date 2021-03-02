Пенза, , 09:26 — REGNUM В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 2 марта достигло 443 человек. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — две женщины и один мужчина. 59-летний пациент имел хронический смешанный гастрит и хронический индуративный панкреатит. 55-летняя пациентка страдала хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, ожирением 1 степени, сахарным диабетом 2 типа. 68-летняя женщина имела сопутствующие заболевания: бронхиальная астма, артериальная гипертензия, атеросклерох коронарных артерий, состояние после операции (лапаротомия) и другие патологии.

Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 1 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составлял 56,15%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 725 562 человека, провели более 772,1 тыс. исследований.

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