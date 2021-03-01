Курган, , 14:53 — REGNUM В Курганскую область 1 марта поступили 2000 комплектов доз вакцины Спутник V. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Всего с начала прививочной компании Зауралье получило 30 582 комплекта доз вакцины от коронавируса. На 1 марта в регионе привито от коронавируса 23 606 человек, из них 8835 получили обе дозы Спутника V.

В первую очередь на прививку приглашаются работающие курганцы 60 лет и старше, так как они относятся к группе риска. Тем, кто уже переболел COVID-19, прививка ставится через полгода после болезни, напомнили в штабе.