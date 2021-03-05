Новосибирск, , 10:03 — REGNUM В Новосибирской области отменён беззаявительный порядок автоматического продления выплат детских пособий. Об этом сообщило министерство труда и социального развития региона.

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Напомним, меры были приняты на время пандемии.

«В период пандемии действовал упрощенный порядок назначения детских пособий. Эта процедура помогла минимизировать количество обращений граждан в органы социальной защиты, — напомнил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. — С 1 марта для продления выплаты по окончанию выплатного периода жителям Новосибирской области вновь необходимо обращаться с пакетом документов в центры социальной поддержки населения по месту жительства или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

При этом правила предоставления и условия выплат не меняются.

Это касается следующих мер социальной поддержки: ежемесячное пособие на ребёнка; ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории области на 1 января 2021 года, в котором предоставляется ежемесячная денежная выплата; ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.