Москва, 2 марта 2021, 05:56 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» ко 2 марта получили 286 тысяч российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»
«В настоящее время основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военнослужащих», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что вакцинация затрагивает и военнослужащих парадных расчетов, которые ведут подготовку к проведению парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«В настоящее время первый компонент вакцины получили более 14 тысяч участников парада, второй компонент — более 5 тысяч военнослужащих», — отметили в Минобороны.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные, которые примут участие в параде Победы 9 мая, будут привиты от COVID-19 до 1 марта.
Читайте ранее в этом сюжете: Задействованных в параде Победы военных вакцинируют от COVID-19