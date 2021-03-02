Москва, , 05:56 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» ко 2 марта получили 286 тысяч российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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«В настоящее время основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что вакцинация затрагивает и военнослужащих парадных расчетов, которые ведут подготовку к проведению парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В настоящее время первый компонент вакцины получили более 14 тысяч участников парада, второй компонент — более 5 тысяч военнослужащих», — отметили в Минобороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные, которые примут участие в параде Победы 9 мая, будут привиты от COVID-19 до 1 марта.

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