Кемерово, , 12:38 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 1 марта, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 72 случая, 27 февраля — 67 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 33, Промышленновский МО — пять, Киселевск — два, Новокузнецк — два, Тайга — два, Анжеро-Судженск — один, Березовский — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Междуреченск — один, Осинники — один, Полысаево — один, Гурьевский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один, Топкинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 73 пациента выздоровели, один скончался.

Всего в регионе выявлено 31 778 случаев заражения коронавирусом, 30 867 человек выздоровели, 558 пациентов скончались, медицинскую помощь получают 353 кузбассовца с COVID-19.