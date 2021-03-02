Воронеж, , 11:34 — REGNUM В Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 291 человек, данные за сутки 2 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 1 марта, сообщалось о 293 новых пациентах.

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Всего в Воронежской области с начала пандемии подтвержден 68 451 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 62 342 пациента — за сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учета 305 человек.

Вместе с тем, в регионе по-прежнему фиксируется большое число смертей среди пациентов с COVID-19 — за минувшие сутки зарегистрировано 22 летальных исхода, общее число жертв инфекции в регионе достигло 2 326 человек.