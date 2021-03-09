Йошкар-Ола, , 12:34 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 марта выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 021 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 10 959 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 44 человека. 180 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне умер один житель республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 882 человека.

Показатель прироста зараженных ниже 30 человек впервые был зафиксирован 2 марта.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 173 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 387 человек, из них у 380 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписан 17 пациентов, при этом госпитализированы 11 жителей Марий Эл.