Новосибирск, , 12:45 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 1 марта, за минувшие сутки было выявлено ещё 111 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 114 случаев, 27 февраля — 120 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 86 лет, 87 лет и женщины в возрасте 45 лет, 68 лет, 76 лет, 83 года, 89 лет. Всего в регионе умерли 1444 человека, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 94 человека, на ИВЛ — 16 пациентов».

Всего в регионе выявлено 35 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 2025 детей; 32 885 пациентов выздоровели (+61 за сутки).