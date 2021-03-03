Пенза, , 09:07 — REGNUM В Пензенской области количество жертв заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 3 марта достигло 446 человек. За сутки скончались три пациента, также как и накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — одна женщина и двое мужчин. Пациенты страдали сопутствующими заболеваниями: атеросклероз аорты, гипертоническая болезнь, ожирение 3 степени, постинфарктный кардиосклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца и другие патологии.

Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM ранее сообщало, общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 531 110 случаев. По данным на 2 марта полностью выздоровели 474 225 жителей округа, за последние сутки выписаны 2044 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 10 606 человек.

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