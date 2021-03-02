Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Общее количество пациентов в Петербурге, госпитализированных с COVID-19 и пневмониями, в феврале 2021 года уменьшилось на 46,5% по сравнению с январем того же года. Однако во второй половине февраля тренд на снижение распространения инфекции стал замедляться.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом говорится в опубликованных 2 марта материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

При сравнении показателей эпидемического процесса в Петербурге за январь и февраль 2021 года чётко прослеживается тенденция снижения интенсивности распространения коронавирусной инфекции.

Например, количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, в феврале снизилось на 40%. Общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах, так и амбулаторно, уменьшилось на 44%. Но в середине и конце февраля произошло замедление скорости снижения общего количества больных, по сравнению с январем.

«В условиях неустойчивого тренда на снижение распространения инфекции решающее значение имеет активное участие населения города в массовой вакцинации, — заявляют в Межведомственном координационном совете. — Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более 350 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций на вакцину и каких-либо осложнений после прививки».

За 1 марта в Петербурге зафиксировано 937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 369 057 случаев заражения. От COVID-19 скончались 11 161 человек. Выздоровели 302 916 человек.

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