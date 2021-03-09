Краснодар, , 13:02 — REGNUM В Краснодарском крае прививки от коронавируса сделали уже 156,7 тыс. человек, данные на 9 марта опубликовала пресс-служба администрации региона.

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Всего на 9 мая Краснодарский край получили 170,2 тыс. доз вакцины ГамКовидВак («Спутник V»). Только за последние сутки от коронавируса привились 428 человек, общее число вакцинированных жителей региона — 156,7 тыс. человек. Из них полный курс — оба компонента вакцины — получили 72 012 человек.

На территории Краснодарского края работает 149 пунктов вакцинации, также открыты семь мобильных пунктов — пять в Краснодаре, по одному в Сочи и в Новороссийске. Прививочная кампания от COVID-19 в крае стартовала в сентябре 2020 года, масштабная вакцинация началась в декабре.