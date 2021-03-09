Кызыл, , 08:38 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 27 февраля по 5 марта выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Это на два случая больше, чем неделей ранее, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Лидерами по приросту стали Каа-Хемский район с 18 новыми случаями (+14 за неделю), а также город Кызыл с 8 случаями (-16). Также диагноз подтвердился у жителей Кызылского, Сут-Хольского, Тес-Хемского и других районов. В числе заразившихся четверо детей.

«На амбулаторном и стационарном лечении по данным на 7 марта находится 140 человек. На ИВЛ находится 0 человек, на НВЛ — 3. Свободный коечный фонд составил 34,8%», — отметили в минздраве.

Таким образом, по данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 15 693. Выздоровели к настоящему времени 14 637 человек. Скончались от COVID-19 193 пациента.