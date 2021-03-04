Новосибирск, , 04:34 — REGNUM В Новосибирской области волонтёры регионального отделения партии «Единая Россия» накануне Международного женского дня в рамках акции «Спасибо вам, женщины!» доставляют сладкие подарки медикам больниц. Они намерены посетить все учреждения, имеющие статус ковидных госпиталей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Наш региональный волонтёрский центр продолжает работу. Накануне 8 Марта мы поздравляем женщин, которые трудятся в «красной зоне» больниц: врачей, медсестёр, санитарок. Торты и чайные наборы несомненно поднимут настроение после тяжелой трудовой смены», — прокомментировала руководитель регионального волонтерского центра Юлия Швец.

Так, накануне, 3 марта, волонтёры привезли в Детскую городскую клиническую больницу №3 два больших торта и наборы к чаю.

«Обычно в праздничные дни наш коллектив работает в полном составе. И днём, и ночью дежурят усиленные бригады. Но это не означает, что женщины — медики остаются без внимания. У нас есть прекрасная традиция, которую поддерживает профсоюзный комитет. Женским коллективом мы идём на спектакль в оперный театр. Не скажу, что работа отнимает праздник — 8 марта чувствуется всегда — это же весна», — отметила исполняющая обязанности главного врача по лечебной части Детской городской клинической больницы №3 Ольга Плотникова.