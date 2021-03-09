Чита, , 11:45 — REGNUM В Забайкальский край, где наблюдается дефицит вакцины от коронавируса, поступила партия препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») на три тысячи доз. По данным пресс-службы правительства региона, её распределят между пунктами, испытывающими нехватку препарата.

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«С начала вакцинации регион получил 50 662 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и 1300 доз вакцины ЭпиВакКорона. На сегодняшний день первую прививку поставили 46 899 забайкальцев, второй этап прошли 27 766 человек. Вакцинация проводится в 52 пунктах вакцинации, работает пять передвижных ФАПов в Карымском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Читинском, Хилокском районах», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 9 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 587 человек, причём 369 из них обнаружили за праздничные дни (6−8 марта 2021 года).

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