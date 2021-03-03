Москва, , 10:32 — REGNUM Из-за того, что у части людей иммунологический ответ организма запаздывает, у них может наблюдаться, либо недостаточное количество, либо отсутствие антител после проведения ими вакцинации от COVID-19. Об этом 3 марта заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала.

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«Это говорит о том, что иммунологическая активность иная. Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает», — сказал он, говоря о том, почему может быть отсутствие антител после проведения вакцинации.

Также эпидемиолог отметил, что у организма человека остаётся память на всю жизнь о том, что он уже встречался с вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что к июлю текущего года в России может сформироваться популяционный иммунитет к коронавирусу.