Симферополь, , 11:02 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 2 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 1 марта, сообщалось о 62 новых пациентах.

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За весь период пандемии в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 35 857 человек. Выздоровели на данный момент 31 978 пациентов.

Скончались в республике Крым 939 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, в том числе пять пациентов вошли в статистику за последние сутки. В стационарах региона остаются 1 418 человек — 77 за минувшие сутки выписаны, 52 человека госпитализированы.