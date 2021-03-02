Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Петербурге сохраняется условное «плато» по распространению коронавирусной инфекции, хотя власти и указывают, что темпы ее снижения сокращаются. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в городе выявили 937 новых зараженных.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Это на шесть случаев меньше, чем днем ранее. При этом суточная смертность выросла 40%. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 369 057 случаев заражения.

Выздоровели от COVID-19 за это время 302 916 жителей, включая 2659 за последние сутки.

В России за сутки 10 565 человек подхватили коронавирус, согласно официальной статистике, всего число случаев заражения достигло 4 268 215 случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертность от COVID-19 в Петербурге сравнялась с московской