Уфа, , 09:27 — REGNUM 46 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от COVID-19 в Башкирии. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в Башкирии первый компонент вакцины получили сто тысяч желающих. Всего в регион было поставлено 122 592 дозы этой вакцины. В праздничные дни была организована работа мобильных пунктов вакцинации перед торговыми центрами в разных городах республики. С 6 марта по 8 марта прививки от COVID-19 получили 6422 человека.

Забелин отметил, что очередная партия вакцины должна поступить в республику на этой неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 марта в республике за сутки было выявлено 133 случая заражения коронавирусом.

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