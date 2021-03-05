Москва, , 05:58 — REGNUM Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения оказали меньшее негативное воздействие на экономику России, чем в среднем по миру. К таким выводам пришли в институте «Центр развития» Высшей школы экономике.

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В опубликованном им докладе говорится, что глобальная экономика в результате пандемии COVID-19 потеряла в 2020 году в среднем на 3,5%. ВВП России в то же время сократился на 3,1%, что меньше, чем прогнозировалось.

«Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», — отметили эксперты.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко объяснил, что Россия лучше прошла кризис благодаря небольшой доле услуг в экономике, увеличению чистого экспорта, поддержке населения и бизнеса со стороны правительства и восстановлению сырьевого рынка.

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