Краснодар, , 12:09 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, статистику за сутки 6 марта опубликовал региональный оперативный штаб.

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«В Краснодаре COVID-19 подтвердился у 37 человек, в Сочи — у 16, в Новороссийске — у восемь, в Геленджике, Анапе и Каневском районе — у шесть. По пять новых случаев выявлено в Горячем Ключе, Выселковском, Отрадненском и Динской районе. По четыре положительных результата в Армавире, Туапсинском и Лабинском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта 2020 года по 6 марта 2021 года к медикам с подозрением на COVID-19 обратились 187 995 жителей, подтверждено в общей сложности 39 295 случаев заражения. Выздоровевшими из них признаны 34 267 человек. Скончались 2014 пациентов, 14 смертей зарегистрировано за минувшие сутки.

В стационарах Краснодарского края в тяжёлом состоянии находятся 83 пациента с COVID-19: 79 подключены к аппаратам ИВЛ, четверо находятся на ЭКМО.