Уфа, , 09:12 — REGNUM 133 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

По его словам, всего в республике было выявлено 29 790 случаев заражения этой инфекцией. В больницах продолжают получают лечение 270 пациентов, в том числе 29 человек находятся в отделении интенсивной терапии. На дому лечатся 5246 человек.

Забелин также сообщил, что в республике было сокращено число инфекционных коек до 2068 мест. При этом их заполняемость составила 87%. Все койки обеспечены необходимым оборудованием и кислородом.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 8 марта в республике за сутки выявили 133 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье создан единый лист ожидания на прививку от COVID-19