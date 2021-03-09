Чебоксары, , 11:48 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения, составив соответственно 42 и 45. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 9 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 21 837 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 45.

Вылечились 19 979 человек, доля выздоровевших составила 91,5%. Из них за последние сутки победили болезнь 42 пациента. В настоящее время в республике официально числятся 775 больных COVID-19.

Также в Чувашии скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. Таким образом, число летальных исходов достигло 1083.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Чувашии ожидают поступления более 40 тыс. доз вакцин. Всего с начала пандемии регион получил 33 тыс. дозы вакцины «Спутник V». По последним данным, иммунизацию прошли 24 тыс. жителей, в том числе почти 9 тыс. человек — двумя компонентами.

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