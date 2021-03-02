Оренбург, , 12:55 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 80 случаев заражения коронавирусом, сообщает 2 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, что с 24 февраля суточный показатель не превышает ста случаев и ежедневно снижается.

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С начала пандемии в регионе выявлено 37 754 носителя коронавируса. Выздоровели 34 966 человек, в том числе 123 — за минувшие сутки.

В больницах находятся 549 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 173 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 30 человек, на искусственной вентиляции лёгких пребывают 453 пациента.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 615 оренбужцев. За сутки, на 2 марта, подтверждено шесть летальных исходов.