Тирана, , 18:11 — REGNUM Глава полиции Албании Арди Велиу 5 марта обратился к жителям страны с призывом соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса в праздничные дни 7−8 марта. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

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Отмечается, что в праздничные дни полиция будет усиленно следить за соблюдением масочного режима в открытых и закрытых пространствах, соблюдением запрета на собрания группами свыше 10 человек. Будет усилен полицейский надзор в барах и ресторанах.

Напомним, после 20:00 в стране действует комендантский час — гражданам запрещено передвигаться как пешком, так и на автомобиле, работа магазинов, ресторанов и кафе прекращается.

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