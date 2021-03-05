Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни снимут часть пока ещё действующих коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба донского губернатора 5 марта.

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В частности, с 9 марта на Дону возобновляется плановая амбулаторная помощь для всех пациентов. При этом записаться к врачу необходимо в дистанционном режиме. С этого дня допускается госпитализация при условии заполнения коек на 50%. Разрешено посещение физкультурных и спортивных мероприятий при загруженности половины зрительских мест.

Особый санитарный режим будет снят в девяти муниципальных образованиях Ростовской области. Это Гуково и Зверево, а также Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 февраля в Ростовской области уже были сняты некоторые коронавирусные запреты. К примеру, разрешена работа предприятий общепита с 7:00 до 00:00 мск, открылись театральные и музейные кассы.

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