Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 975 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 марта в федеральном оперштабе. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки, а значит уровень заболеваемости продолжает оставаться на «плато» с менее чем 1000 новых суточных случаев с 21 февраля.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Вторая волна эпидемии стихает, но медленно и нестабильно», — заявили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Нарастающим итогом за год, прошедший с дня выявления первого случая заражения коронавирусом, в Петербурге лабораторно подтверждено 372 963 случая инфекции SARS-CoV-2. Переболел и выздоровел за это время 313 501 человек, в том числе 2750 выписаны за последние сутки.

К сожалению, суточная смертность от ковида в Петербурге после некоторого спада вновь увеличилась. За минувшие сутки подтверждено 39 летальных исходов, что на 13 случаев больше, чем сутками ранее. Всего жертвами болезни в Петербурге стали 11 313 человек. Летальность заболевания составляет 3%.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 052 человека. В городе сейчас развернуто 6924 койки для больных COVID-19 и внебольничными пневмониями. На 5 марта были свободны 1705 коек (24,6%). На аппаратах ИВЛ находится 201 пациент.

«Единственным надежным способом не допустить нового роста заболеваемости остается массовая вакцинация. Пока объем и темпы вакцинации еще недостаточны для формирования в Петербурге надежной иммунной популяционной прослойки», — заявляют в Межведомственном координационном совете.

За весь период в Петербурге вакцинировано 274 018 человек. Из них 137 751 полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцины на данный момент — 74 524 комплекта.

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