Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM В Ростовской области обнаружено 12 сайтов, которые торговали лекарствами от COVID-19. В настоящее время интернет-порталы заблокированы. Об этом сообщает территориальное управление Росздравнадзора.

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Особым спросом у покупателей, уточнили в ведомстве, пользовались дорогостоящие антикоагулянты. При этом продавцы отпускали препараты без рецепта и необходимого разрешения на торговлю.

Мониторинг сайтов ведётся ежедневно.