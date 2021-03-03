Симферополь, , 10:16 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 3 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 2 марта, сообщалось о 67 новых носителях инфекции.

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Всего за период пандемии в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 35 922 человек. Выздоровели 32 177 пациентов, в том числе 199 выписаны за последние сутки.

Статистика смертности за сутки выросла на шесть новых случаев, всего в регионе за период пандемии скончались 945 человек с коронавирусом. В стационарах Крыма продолжают лечение 1421 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.