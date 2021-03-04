Новосибирск, , 11:12 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 107 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 73 года, 79 лет и женщины в возрасте 61 год, 63 года, 74 года. Всего в регионе умерли 1467 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 93 человека, на ИВЛ — 16 пациентов».

Всего на утро сегодня, 4 марта, в регионе выявлено 36 182 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 2036 детей; 33 214 пациентов выписаны с выздоровлением (+107 за сутки).