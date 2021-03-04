Москва, , 12:54 — REGNUM Власти Дубая (ОЭА) в очередной раз продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В начале марта антиковидные ограничения по работе отелей, объектов торговли и общепита в Дубае продлены еще на полтора месяца — до середины апреля 2021 года.

Отмечается, что ограничительные меры признаны эффективными, число заболевших COVID019 снижается, поэтому и их действий продлено. Отели продолжат работать с ограничением максимальной загрузки 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Дубая начала функционировать биометрическая система распознавания лиц.

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