Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM По итогам 8 марта Петербург оказался на втором месте в РФ по суточной смертности от COVID-19 после Москвы, сообщает 9 марта федеральный оперативный штаб.

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За последние 24 часа в городе на Неве зафиксировали 42 летальных исхода этой болезни, что на один случай меньше, чем днем ранее. В Москве за сутки констатировали 49 смертей от ковида.

Всего за время пандемии в Петербурге от коронавирусной болезни погибли 11 435 граждан, гласит официальная статистика.

Добавим, в России за сутки подтвердили 336 смертельных случаев COVID-19, их общее число составило 89 809.

К 9 марта в Петербурге число случаев заражения коронавирусом достигло 317 686, в России — 4 342 474.

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