Нижний Новгород, , 12:38 — REGNUM За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось также о 12 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2497 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта в регионе выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 383 новых носителях SARS-CoV-2. Последний раз больше 400 новых случаев заражения было выявлено на утро 23 февраля. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 97 726 случаев.

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