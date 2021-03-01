Новосибирск, , 13:19 — REGNUM Авиакомпания AZUR air возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул. Об этом сообщает новосибирский аэропорт «Толмачёво».

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"Рейсы ZF-269 из международного аэропорта «Толмачёво им. А.И. Покрышкина» будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 9:20 по местному времени. Обратные вылеты из Стамбула под номерами ZF-270 запланированы на 13:05, время в пути составит около шести часов. Удобное время вылета позволит легко спланировать как путешествие, так и деловую поездку», — уточнили в «Толмачёво».

Отмечается, что первый рейс будет выполнен 21 марта. Билеты уже поступили в продажу.

Напомним, что рейсы по этому направлению выполнялись до момента ужесточения с турецкой стороны ограничений из-за эпидемиологической ситуации. В связи с планами властей Стамбула поэтапно ослаблять антикоронавирусные ограничения в марте 2021 года авиакомпания решила восстановить полётную программу из Новосибирска в Стамбул до 9 мая 2021 года.