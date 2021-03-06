Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 20 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 11 женщин в возрасте от 50 до 84 лет и девять мужчин в возрасте от 57 до 88 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 3 тыс. 218 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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