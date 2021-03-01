Москва, , 12:19 — REGNUM В Крыму продолжаются успешные испытания новой вакцины от коронавируса. Об этом 1 марта заявил проректор по науке Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин на телеканале «Россия 24».

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«Надеюсь, что удастся довести до логического завершения и получится вакцина, которая синтезирована на основе олигонуклеотидов, воспроизводящих несколько последовательностей коронавируса», — заявил Кубышкин.

«Первые результаты показали, что у кроликов идёт антител образование. Мы показали, что антитела, вернее кровь с антителами к коронавирусу реагирует с той конструкцией, которая была синтезирована. Результаты обнадёживают и мы надеемся на определённый успех», — указал он.

Предполагается, что весной 2021 года начнутся испытания крымской вакцины от коронавируса на добровольцах.