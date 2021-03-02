Чебоксары, , 11:24 — REGNUM В Чувашии вылечились от COVID-19 ещё 36 пациентов, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 2 марта, с начала пандемии в республике официально выявлено 21 502 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 50.

Победили болезнь 19 679 человек, доля выздоровевших составляет 91,52%. Из них за сутки вылечились 36 человек.

При этом в Чувашии скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 1045 человек.

По данным минздрава, за три зимних месяца в Чувашии в службу скорой помощи поступило порядка 106 тыс. обращений, что на 4 тыс. больше, чем было в прошлом году. Самая большая нагрузка приходится на медицинские бригады Чебоксар и Новочебоксарска.