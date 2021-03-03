Уфа, , 15:16 — REGNUM 7,5 тысяч человек могут вакцинировать от COVID-19 за сутки в Башкирии. Об этом 3 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на федеральном совещании по вакцинации жителей России от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

По его словам, в регионе сейчас работают 11 пунктов вакцинации, в том числе и мобильные. В настоящий момент готовятся к открытию новые пункты. Вакцину быстро распределяют по медучреждениям, уточнил он.

«Признаём, что немного отстали по вакцинации пожилых людей старше 60 лет», — сообщил Хабиров.

По его словам, это произошло из-за того, что в республике введен режим обязательной самоизоляции для лиц пожилого возраста. При этом в регионе был увеличен охват вакциной таких граждан, добавил он, отметив, что в республике много социальных учреждений, в которые были направлены большие партии вакцины.

Хабиров отметил, что всего в республику поступило 122 592 дозы вакцины от COVID-19. При этом прививки поставили 86 тысяч желающих, а завершили вакцинацию 29 565 человек.

Хабиров отметил, что в республике также была организована вакцинация желающих выездными бригадами, которые делают прививки и по запросам предприятий.

«Крупнейшие предприятия республики уже направили такие заявки. Мы проводим прививочную кампанию в их трудовых коллективах. Получаем положительные отклики», — сообщил Хабиров.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурашко оценил ход вакцинации от коронавируса в Новосибирской области