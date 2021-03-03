Благовещенск, , 04:06 — REGNUM Последняя поставка «Спутник V» в Приамурье была 28 февраля в количестве 1,6 тыс. доз. Всего в регион доставлено уже 40 960 доз этого препарата от коронавирусной инфекции, а также одна тыс. доз «ЭпиВакКороны», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Читайте также: В Италии выявили устойчивый к вакцинам штамм коронавируса

Первым компонентом «Спутник V» привились в Приамурье уже 34 575 человек — израсходовано 84,4% поступившего препарата. Вторую дозу получили 15 675 жителей области и полностью завершили иммунизацию.

«Вакцинацию «Гам-Ковид-Вак» проводим в первую очередь по группам приоритета, часть вакцины отдаём в гражданский оборот для вакцинации лиц, которые записываются в листы ожидания, в том числе через портал Госуслуг», — пояснила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, первый для Италии случай заражения нигерийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в городе Брешиа. Об этом заявил глава Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо, 2 марта пишет агентство ANSA.