Элиста, , 10:44 — REGNUM В Республике Калмыкия положительный тест на коронавирус получили ещё 35 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 4 марта.

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В настоящее время на лечении в моногоспиталях находятся 529 пациентов с COVID-19, состояние 19 из них врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 тыс. 872 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 19 тыс. 182 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 18 тыс. 178 пациентов.

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