Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 1 марта, обратил внимание горожан, что они уже почти год живут в условиях пандемии коронавируса.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«4 марта 2020 года мы оказались в другой реальности. Нам всем пришлось менять свои планы и образ жизни. Борьба дала результаты», — заявил Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Так, 25 февраля 2021 года власти законсервировали ковидарий в «Ленэкспо», оттуда выписали всех пациентов. Тем не менее эпидемическая обстановка в городе еще нестабильна.

«Замедлились темпы снижения заболеваемости. <…> Впереди весна — традиционный период для распространения инфекции. Самое надежное оружие — это вакцинация, сам привился», — подчеркнул Беглов.

Он напомнил, что в Северной столице действуют уже 130 прививочных пунктов, только 26 февраля вакцинировали более 16 тыс. горожан. Записаться быстрее всего можно по телефону 122. В марте город ожидает поступления не только «Спутника V», но и двух других российских вакцин.

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