Белгород, , 14:30 — REGNUM Частично снять ограничения, связанные с коронавирусом, могут со следующей недели в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе правительства региона. Темпы прироста заболевших Covid-19 на протяжении двух месяцев не превышают 1%.

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На последней неделе февраля коронавирус диагностировали у 778 жителей области, в середине месяца заразившихся было больше тысячи человек.

«С учётом той ситуации, которая есть, управление предполагает возможным рассмотреть вопрос снятия ограничений со следующей недели по посещению гражданами культурно-досуговых мероприятий с условием наполняемости не более 70%», — отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Лариса Пузанова.

При этом продолжат действовать ограничения на работу дискотек, ночных клубов и кальянных, а для граждан старше 65 лет сохранят режим самоизоляции. Масочный режим и контроль температуры в учреждениях тоже пока не отменят.

Всего в Белгородской области подтверждены 31 тыс. 635 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 27 тыс. 39 человек, скончались 490 пациентов.