Хабаровск, , 04:29 — REGNUM В Хабаровске впервые после снятия коронавирусных ограничений открывается краевой цирк — с 6 марта на арене будут выступать артисты из Бурятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Читайте также: В Ярославской области ослабили коронавирусные ограничения

В пятницу 5 марта в цирке пройдёт благотворительное мероприятие — в качестве гостей дети из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов, интернатов, ветераны войны, труда и боевых действий.

Ряд ограничений в работе цирка сохранен: заполняемость зала не более 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области с 3 марта снимается часть коронавирусных ограничений.