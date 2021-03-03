Петрозаводск, , 13:09 — REGNUM В Республике Карелия с начала массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции привились более 24,8 тыс. жителей, при этом активнее всех прививки делали пенсионеры. Об этом 3 марта сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, за время вакцинации в республику поступило 28 292 комплекта вакцины. До 10 марта в Карелии ожидается еще одна поставка на 5300 доз вакцины «Спутник V».

В настоящий момент первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты 24 860 человек, полностью провакцинированы, то есть получили оба компонента — 12 314 человек.

«Активно прививается старшее поколение: 11 383 жителя Карелии старше 60 лет вакцинировались», — утончил он.

Напомним, как и многие другие регионы, власти Карелии рассчитывают привить 60% населения республики, это около 368 438 тыс. человек. Таким образом в настоящий момент привито 6,7% от запланированного количества.

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