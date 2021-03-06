Москва, , 11:07 — REGNUM Заявление премьер-министр Словакии Игоря Матовича о том, что страна не будет возвращать в Россию партию вакцины «Спутник V», вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 6 марта в социальной сети Facebook.

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«У меня в семье многие привились и без каких-либо осложнений!», — пишет Анай Д.

Многие пользователи обрадовались сознательности словацкого премьер-министра. Граждане считают, что эта страна куда более независимая, в отличие от европейских соседей.

«Хоть у одного голова на плечах. Послал их всех по дальше!», — написала Galina A.

Некоторые комментаторы оказались солидарны с мнением Матовича. Люди считают, что политик заботится о своих гражданах.

«Правильно всё он говорит. Тяжёлая ситуация и надо спасать людей», — считает Лев М.

Нашлись и те, кто отметил, что российскую вакцину ждут во всём мире. Люди считают, что «Спутник V» хорошо зарекомендовал себя.

«А я просто жду российскую вакцину и надеюсь, что она у нас появится», — поделилась Galina K.

Напомним, 6 марта премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о том, что страна не будет возвращать в Россию партию вакцины «Спутник V».