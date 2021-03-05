Ульяновск, , 06:35 — REGNUM В Ульяновской области планируют усилить контроль за качеством лечебного питания. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения по итогам межведомственного совещания.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Региональные власти отмечают, что в соцсетях жители стали часто жаловаться на качество питания в больницах. В связи с этим в области будет сформирована специальная рабочая группа для изучения ситуации с питанием в стационарах, будет организован мониторинг состояния пищеблоков и качества организации питания. К этой работе также планируется подключить общественников.

По словам главы минздрава Виктора Мишарина, по итогам работы будет разработан единый стандарт лечебного питания, который будет действовать во всех медицинских учреждениях. Министр подчёркивает, что «каждый главный врач должен нести персональную ответственность за организацию этого процесса».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает, что нужно использовать опыт организации питания в образовательных учреждениях в части системы контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Виктор Мишарин отмечал, что 2020 год в регионе «был особенный, существенную роль в функционировании системы здравоохранения сыграла ситуация с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции». В короткие сроки была переформатирована «практически вся система здравоохранения». На борьбу с коронавирусом потрачено свыше 3,8 млрд рублей. Всего расходы по отрасли превысили 16 млрд рублей.