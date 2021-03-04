Иркутск, , 10:08 — REGNUM В массовой вакцинации против коронавируса задействованы 51 308 жителей Иркутской области, из них 20 426 человек — это люди старше 60 лет. Такие данные приводит пресс-служба областного правительства.

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При этом отмечается, что обе части вакцины «Спутник V» получили уже 19 657 человек, из них 6818 человек пожилого возраста.

«Сейчас из общего числа вакцинированных 39,8% это пожилые люди. Это немного ниже общероссийского показателя, который составляет чуть более 40%», — пояснил глава регионального минздрава Яков Сандаков.

По его словам, привито 8866 человек из числа лиц, состоящих на учете с хроническими неинфекционным заболеваниями и маломобильных граждан, что составляет 17,3% от числа вакцинированных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по состоянию на 4 марта число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1919 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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