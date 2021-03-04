Москва, , 13:12 — REGNUM В вопросе удовлетворения спроса на отечественные вакцины Россия в первую очередь делает ставку на внутренний спрос, и во вторую — на спрос других стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин. Безусловно, Россия делает все возможное, чтобы, в первую очередь, удовлетворить потребности своих собственных граждан, и во вторую очередь, удовлетворить многочисленные заявки других государств», — сказал Песков.

По его словам, в Словакии есть желание получить российскую вакцину, и РФПИ «работает со словаками и будет удовлетворять их потребности»: «Это обычный режим, это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость».

Песков также напомнил, что стоимость вакцины «Спутник V» на международном рынке «пониже, чем у других вакцин».