Саранск, , 13:46 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 5 марта выявили 42 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 44 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 059 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 42 человека, всего с начала пандемии выздоровели 16 030 жителей Мордовии. 165 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один житель республики.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 4 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 660 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2143 человек.